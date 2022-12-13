Роскомнагляд наказав казахстанському виданню видалити новини про війну в Україні: там нагадали, що живуть не в росії

15:31 13 грудня Київ, Україна





Редакція Роскомнагляд направив казахстанському виданню "Влада" низку повідомлень із вимогою видалити новини про війну в Україні, у разі відмови пригрозивши блокуванням ресурсу.Редакція заявила , що не виконуватиме вимоги відомства, яке не має жодного стосунку до Казахстану.



Зокрема, російський регулятор вимагав видалити новини про обстріл російськими військовими українського міста Вінниця, внаслідок якого загинули понад 20 людей, а також кількість загиблих мирних жителів окупованого росіянами Маріуполя.

"Редакція не має наміру видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні і продовжить її висвітлення незалежно від того, якої думки з цього приводу дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру", - йдеться у повідомленні.

"Влада" - казахстанське видання, його діяльність не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами, наголосили журналісти.

Після початку російського вторгнення в Україну тисячі сайтів було заблоковано в росії за поширення інформації про війну, яку в росії вважають "спеціальною військовою операцією".