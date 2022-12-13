Роскомнагляд наказав казахстанському виданню видалити новини про війну в Україні: там нагадали, що живуть не в росії

Роскомнагляд направив казахстанському виданню "Влада" низку повідомлень із вимогою видалити новини про війну в Україні, у разі відмови пригрозивши блокуванням ресурсу.
Редакція заявила, що не виконуватиме вимоги відомства, яке не має жодного стосунку до Казахстану.
Редакція заявила, що не виконуватиме вимоги відомства, яке не має жодного стосунку до Казахстану.
Зокрема, російський регулятор вимагав видалити новини про обстріл російськими військовими українського міста Вінниця, внаслідок якого загинули понад 20 людей, а також кількість загиблих мирних жителів окупованого росіянами Маріуполя.
"Влада" - казахстанське видання, його діяльність не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами, наголосили журналісти.
Після початку російського вторгнення в Україну тисячі сайтів було заблоковано в росії за поширення інформації про війну, яку в росії вважають "спеціальною військовою операцією".
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