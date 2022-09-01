Роскомнагляд зобов'язав пошукові системи маркувати Telegram і Tiktok як порушників російського законодавства

У зв'язку з тим, що TikTok, Telegram, Zoom, Pinterest і Discord не дотримуються порядку видалення "забороненої інформації" та основних обов'язків за законом «Про діяльність іноземних осіб у мережі „Інтернет“ на території росії», Роскомнагляд зобов'язав пошукові системи маркувати їх як порушників законодавства.
Так уже маркують Google, стрімінговий сервіс Twitch та власника «Вікіпедії» (Wikimedia Foundation). Заходи діятимуть до повного усунення порушень.
16 серпня Telegram оштрафували на 4 та 7 млн рублів за невидалення "забороненої інформації". Адміністрація месенджера відмовилася видалити канал, де публікувалися інструкції з проведення диверсій на залізничних об'єктах у росії та білорусі, а також бот з даними військових росії.
Раніше Роскомнагляд виділив 57,7 млн рублів на розробку системи «Окулус», яка аналізуватиме фото та відео на сайтах, у соцмережах та месенджерах з метою виявлення забороненої інформації.
Зокрема, нейромережі налаштують на пошук ЛГБТ-пропаганди, закликів до протестних акцій, способів суїциду, методів виготовлення наркотиків. Також фіксуватимуться матеріали із «ознаками явної неповаги до держави» та демонстрацією куріння. Систему планують запустити у грудні 2022 року.
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