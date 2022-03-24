Роскомнагляд оголосив про блокування в росії сервісу Google News

08:23 24 березня Київ, Україна

Роскомнагляд заблокував Google News через те, що він дає доступ до матеріалів з фейками про "військову спецоперацію" в Україні.

«Згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів, що містять недостовірну суспільно значущу інформацію про хід спеціальної військової операції на території України», — цитує «Інтерфакс» повідомлення відомства.

Доступ до Google News обмежений на підставі вимог Генпрокуратури РФ.

Після початку війни в Україні Держдума ухвалила закон про кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення хибної інформації про використання збройних сил рф за кордоном. Роскомнагляд також зобов'язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися тільки на повідомлення міноборони рф і заборонив називати спецоперацію в Україні нападом, вторгненням або оголошенням війни. Після цього на підставі вимоги Генпрокуратури в росії було заблоковано понад 750 ресурсів, у тому числі багато незалежних ЗМІ.