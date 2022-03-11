Роскомнагляд оголосив про блокування Інстаграма

16:38 11 березень Київ, Україна

Роскомнагляд обмежить доступ до Інстаграму на території Росії. Про це йдеться у заяві відомства. Декількома годинами раніше з вимогою заблокувати Інстаграм до Роскомнагляду звернулася прокуратура.

«У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема, військовослужбовців», — пояснив РКН свої дії.