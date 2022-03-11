Роскомнагляд оголосив про блокування Інстаграма

Роскомнагляд обмежить доступ до Інстаграму на території Росії. Про це йдеться у заяві відомства. Декількома годинами раніше з вимогою заблокувати Інстаграм до Роскомнагляду звернулася прокуратура.
Нагадаємо, генпрокуратура 11 березня звернулася до суду з вимогою визнати Meta (материнську компанію Facebook, Instagram та WhatsApp) «екстремістською організацією». Напередодні Meta змінила свою політику модерації, переставши видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, висловлені у Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку.
СК порушив кримінальну справу проти співробітників Meta про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності та про сприяння терористичній діяльності (280 КК РФ та 205.1 КК РФ).
Facebook у Росії заблокований з початку березня. WhatsApp блокувати не будуть, тому що "засіб комунікації не для публічного розміщення".
СК порушив кримінальну справу проти співробітників Meta про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності та про сприяння терористичній діяльності (280 КК РФ та 205.1 КК РФ).
Facebook у Росії заблокований з початку березня. WhatsApp блокувати не будуть, тому що "засіб комунікації не для публічного розміщення".
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