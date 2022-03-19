Роскомнагляд звинуватив адміністрацію YouTube у діях терористичного характеру

14:55 18 березня Київ, Україна

Роскомнагляд заявив, що вимагає від Google "в максимально короткі терміни" припинити "поширення загроз" на адресу росіян і трансляцію "антиросійських роликів" на Ютубі.

"Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян", - йдеться у заяві організації.

Роскомнагляд не пояснив, які саме ролики мають на увазі. Очевидно, мова може йти про заклики радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича оголосити "тотальну рейкову війну" Росії, порушивши постачання російської армії залізницями.



На думку відомства, американські компанія Google і Meta (материнська компанія Facebook і Instagram, вже заблокованих у Росії) зайняли останніми тижнями "чітко виражену антиросійську позицію" і беруть участь у поширенні "людиноненависницьких закликів" на адресу росіян.