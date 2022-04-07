"Росатом" побудує ще одну АЕС в Білорусі

15:46 10 листопада Київ, Україна

Держкорпорація РФ "Росатом" обговорює з керівництвом Республіки Білорусь можливість будівництва ще однієї АЕС з дослідним реактором.



На цей момент росіяни будують в Білорусі АЕС з двома реакторами сумарною потужністю 2400 МВт в Гродненській області. 7 листопада відбулося підключення першого енергоблоку, на якому був присутній президент Білорусі Олександр Лукашенко. Через два дні стало відомо, що станцію зупинили через вихід з ладу трансформаторів напруги. АЕС поетапно введуть в промислову експлуатацію протягом двох років.



В "Росатомі" підтвердили, що в планах компанії - будівництво ще однієї атомної електростанції.