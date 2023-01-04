Рогозін відправив Макрону уламок, витягнутий з його спини

12:01 04 січня Київ, Україна





Як повідомляється на Telegram-каналі Рогозіна, росіянин попросив передати уламок Макрону посла Франції в росії П'єра Леві. У листі, відправленому Леві, Рогозін назвав артилерійський удар по ресторану, під час якого він отримав поранення, "терористичним актом". Колишній керівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який отримав поранення 21 грудня в окупованому росіянами Донецьку, направив уламок президенту Франції Еманюелю Макрону , заявивши, що обстріл був здійснений за допомогою французької гаубиці Caesar.Як повідомляється на Telegram-каналі Рогозіна, росіянин попросив передати уламок Макрону посла Франції в росії П'єра Леві. У листі, відправленому Леві, Рогозін назвав артилерійський удар по ресторану, під час якого він отримав поранення, "терористичним актом".

"Нещодавно внаслідок підлого терористичного акту в Донецьку я отримав тяжке поранення. Лише завдяки великій майстерності та терпінню російських військових та цивільних лікарів я знову живий і майже здоровий”, - написав ексчиновник.

Він також заявив, що внаслідок обстрілу загинули двоє його знайомих.

"Ви бачите уламок від снаряда, який випущений французькою 155-міліметровою самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив моє праве плече і застряг у шийному хребці лише за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом. молодих друзів, залишивши їхніх дружин удовами, а дітей - сиротами", - поскаржився Рогозін.

Росіянин пригрозив, що Франція відповість за свої військові злочини.