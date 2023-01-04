Рогозін відправив Макрону уламок, витягнутий з його спини

Колишній керівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який отримав поранення 21 грудня в окупованому росіянами Донецьку, направив уламок президенту Франції Еманюелю Макрону, заявивши, що обстріл був здійснений за допомогою французької гаубиці Caesar.
Як повідомляється на Telegram-каналі Рогозіна, росіянин попросив передати уламок Макрону посла Франції в росії П'єра Леві. У листі, відправленому Леві, Рогозін назвав артилерійський удар по ресторану, під час якого він отримав поранення, "терористичним актом".
Як повідомляється на Telegram-каналі Рогозіна, росіянин попросив передати уламок Макрону посла Франції в росії П'єра Леві. У листі, відправленому Леві, Рогозін назвав артилерійський удар по ресторану, під час якого він отримав поранення, "терористичним актом".
Він також заявив, що внаслідок обстрілу загинули двоє його знайомих.
Росіянин пригрозив, що Франція відповість за свої військові злочини.
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