Батьки викраденої терористами ХАМАС дівчини повідомили про її смерть

Мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАС викрали із фестивалю в Ізраїлі, повідомила журналістів про смерть дівчини.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Про це у понеділок, 30 жовтня, пише RTL.
Після вторгнення ХАМАС на територію Ізраїлю в соцмережах з'явилося відео, на якому в кузові машини бойовиків обличчям донизу лежить дівчина, роздягнена до спідньої білизни. З ролика не було зрозуміло, чи жива дівчина і в якому стані.
Рідні 22-річної Шані Лук впізнали її на цьому відео. За їхніми словами, з дівчиною зник зв'язок, коли вона знаходилася на відкритому фестивалі Nature Party біля кібуцу Урім за кілька кілометрів від Гази. Пізніше її виявили у лікарні у Секторі Гази.
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