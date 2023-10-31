Батьки викраденої терористами ХАМАС дівчини повідомили про її смерть

11:44 30 жовтня Київ, Україна

Мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАС викрали із фестивалю в Ізраїлі, повідомила журналістів про смерть дівчини.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це у понеділок, 30 жовтня, пише RTL.

"На жаль, вчора ми отримали звістку, що моєї доньки більше немає в живих", - повідомила RTL Рікарда Лук.

Після вторгнення ХАМАС на територію Ізраїлю в соцмережах з'явилося відео, на якому в кузові машини бойовиків обличчям донизу лежить дівчина, роздягнена до спідньої білизни. З ролика не було зрозуміло, чи жива дівчина і в якому стані.

Рідні 22-річної Шані Лук впізнали її на цьому відео. За їхніми словами, з дівчиною зник зв'язок, коли вона знаходилася на відкритому фестивалі Nature Party біля кібуцу Урім за кілька кілометрів від Гази. Пізніше її виявили у лікарні у Секторі Гази.