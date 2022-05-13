Робот з води: в США презентували новинку

17:43 11 грудня Київ, Україна

Дослідники Північно-Західного університету в місті Іллінойс, США , створили дивного мініробота , який на 90% складається з води.

Новий робот виглядає і поводиться як крихітне водне створення і може виконувати безліч функцій, в тому числі переміщати об'єкти з одного місця на інше, каталізувати хімічні реакції, доставляти ліки та інше, на перший погляд, робот виглядає, як шкірка лимона, але насправді це матеріал, що складається на 90% з води для м'якої зовнішньої частини, з нікелевим каркасом всередині, який може змінювати свою форму, реагуючи на зовнішні магнітні поля.





Ці роботи дуже маленькі - розміром усього з копійку, - але вони можуть виконувати низку завдань, в тому числі ходити з тією ж швидкістю, що і людина, а також збирати і переносити речі. Вони працюють, поглинаючи або витісняючи воду через свої м'які компоненти, і можуть реагувати на світло і магнітні поля завдяки своїй точній молекулярній конструкції. По суті, їхня молекулярна структура влаштована так, що при попаданні на них світла, молекули, з яких вони складаються, витісняють воду, змушуючи "ноги" робота напружуватися, як м'язи.

Дослідники, які стоять за цим маленьким роботом, представляють майбутні версії, які будуть ще меншими - досить малі, щоб працювати на мікроскопічному рівні, можливо, для додатків, включаючи цільове доставлення ліків пацієнту. Теоретично їх можна було б запрограмувати для спільної роботи у вигляді "рою", що дозволило б їм масштабуватися для вирішення більш великих завдань, наприклад, потенційно діяти як шовний матеріал на вимогу в разі травми.