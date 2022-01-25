Ріо-де-Жанейро: в перестрілці загинули 25 людей

20:30 06 травень Київ, Україна

В ході спецоперації поліції Ріо-де-Жанейро відбулася перестрілка між правоохоронцями і підозрюваними в наркоторгівлі, в результаті чого загинули 25 осіб.

Про це повідомляє Globo у четвер, 6 травня.





Стрілянина почалася під час спецоперації силовиків по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Серед загиблих - 24 злочинці та один офіцер поліції. Кількість жертв в поліційній операції стала найбільшою з 2016 року, коли почали вести таку статистику.

Місцеві поліціянти вели операцію із затримання злочинців в районі Жакарезінью на півночі міста. Бандитів переслідували з фавел до самої станції метро.

Крім злочинців постраждали два пасажири метро і двоє поліціянтів. Пораненим надали допомогу прямо на станції.