РФ побудує в Судані базу для кораблів з ядерними установками

20:34 11 листопада Київ, Україна

Судан безоплатно надасть Російській Федерації землю для будівництва військової бази, відповідно до схваленого проєкту угоди про створення на території країни пункту матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту РФ.

При цьому Росія зможе розмістити на території Судану не більше чотирьох кораблів, в тому числі з ядерною енергетичною установкою. Військових на цій базі має бути не більше 300 осіб.



Крім того, Росія зможе ввозити і вивозити через морські порти та аеропорти Судану озброєння, боєприпаси і будь-яке обладнання, яке потрібно для роботи бази і "виконання завдань військовими кораблями". За це також не стягуватимуться мита або інші збори.



Самі військові кораблі на базі будуть мати імунітет від огляду, обшуку та арешту.



Своєю чергою, Росія готова надавати безоплатну допомогу в пошуково-рятувальних операціях на території Судану.