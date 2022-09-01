РФ запустила ракету Союз із супутником-шпигуном для Ірану

З космодрому Байконур у Казахстані успішно запустили російську ракету-носій Союз-2.1б, яка доставить у космос збудований у росії на замовлення Ірану супутник-шпигун "Хайям".
Про це повідомив Роскосмос у вівторок, 9 серпня.
Хайям є супутником дистанційного зондування Землі та призначений для отримання зображень з високою точністю до одного метра.
Як попутне корисне навантаження також було запущено 16 малих космічних апаратів російського виробництва: CubeSX-HSE2, CYCLOPS, MIET-AIS, Polytech Universe 1, Polytech Universe 2, ReshUCube-1, Siren, Skoltech B1, Skoltech B2, UTM, Геоскан-Едельвейс, ІСОІ, КАІ-1, Кузбас-300, Монітор-1. Ці апарати розроблені вишами, комерційними та некомерційними організаціями.
Нагадаємо, минулого тижня газета The Washington Post повідомила, посилаючись на західні розвідслужби, що супутник Хайям має значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими об'єктами на Близькому Сході. Проте перед цим, повідомляло видання, москва мала намір використати космічний апарат для спостереження за українськими збройними силами.
У свою чергу Іран запевнив, що не дасть росії користуватися своїм супутником Хайям.
Хайям є супутником дистанційного зондування Землі та призначений для отримання зображень з високою точністю до одного метра.
Як попутне корисне навантаження також було запущено 16 малих космічних апаратів російського виробництва: CubeSX-HSE2, CYCLOPS, MIET-AIS, Polytech Universe 1, Polytech Universe 2, ReshUCube-1, Siren, Skoltech B1, Skoltech B2, UTM, Геоскан-Едельвейс, ІСОІ, КАІ-1, Кузбас-300, Монітор-1. Ці апарати розроблені вишами, комерційними та некомерційними організаціями.
Нагадаємо, минулого тижня газета The Washington Post повідомила, посилаючись на західні розвідслужби, що супутник Хайям має значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими об'єктами на Близькому Сході. Проте перед цим, повідомляло видання, москва мала намір використати космічний апарат для спостереження за українськими збройними силами.
У свою чергу Іран запевнив, що не дасть росії користуватися своїм супутником Хайям.
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