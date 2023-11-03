Рф замінила "вагнерівців" в Африці двома іншими ПВК

10:00 03 листопада Київ, Україна

Після загибелі євгена пригожина "вагнерівців" в Африці замінили дві інші російські приватні військові компанії - "Редут" та "Конвой", які вже впливають на континенті.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal.



Зазначається, що "Редут" фінансується російським олігархом Геннадієм Тимченком, а "Конвой" – Аркадієм Ротенбергом.



Очолює структуру найманців, що відповідає за операції росії в Африці, заступник міністра оборони росії Юнус-Бек Євкуров, а контролює діяльність посадової особи головного управління розвідки Андрій Авер'янов.



У розслідуванні стверджується, що у вересні-серпні цього року російська офіційна делегація на чолі з Євкуровим, в яку входив також Авер'янов, відвідали Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та ЦАР – країни, в яких до останнього часу була значна присутність ПВК "Вагнер". Разом із російськими чиновниками у складі делегації до Африки прибув також Костянтин Мірзаянц, керуючий ПВК "Редут". ПВК "Конвой" очолює Костянтин Пікалов, який раніше керував військовими операціями "вагнерівців" в Африці.