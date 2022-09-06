Росія купує артилерійські снаряди в Північній Кореї - розвідка США

10:59 06 вересня Київ, Україна

За даними американської розвідки, росія купує мільйони артилерійських снарядів та ракети малої дальності у Північній Кореї.

Про це повідомило американське видання The New York Times.



Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва.



Рішення росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї – ознака того, що санкції та експортний контроль, запроваджені США та Європою, заважають москві отримувати припаси для армії, заявили представники американського уряду.



Сполучені Штати надали мало подробиць щодо розсекречених розвідувальних даних про точне озброєння, терміни або розмір партії, замовленої в КНДР. Офіційний представник США заявив, що окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, росія спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання в майбутньому.

"Кремль має бути стурбований тим, що йому взагалі доводиться купувати щось у Північній Кореї", - прокоментував Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

І Іран, і Північна Корея значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції, а це означає, що жодній з країн нема чого втрачати, укладаючи угоди з росією.



Будь-яка угода про закупівлю зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону розповсюдження зброї з Пхеньяну.



Неназваний офіційний представник США заявив, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про розпач москви.



Фредерік В. Каган, військовий експерт Американського інституту підприємництва, сказав, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що росія, схоже, не може виготовляти найпростішу техніку, необхідну для ведення війни.



У серпні володимир путін відправив листа лідеру КНДР, заявляючи, що хоче поглиблення відносин.