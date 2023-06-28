РФ висилає послів Німеччини, Польщі та Швеції за підтримку Навального

18:36 05 лютого Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про рішення видворити співробітників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції.

"Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція та Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року в підтримку опозиціонера Олексія Навального", - наголошується в повідомленні.

Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу.

"Дипломати, які брали участь в незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року оголошені "persona non grata". Їм наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації", - підкреслили в МЗС РФ.

Меркель назвала необґрунтованою висилку з Росії трьох європейських дипломатів



Канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала необґрунтованим рішення Росії вислати з країни трьох європейських дипломатів за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Німеччина прийняла даний крок до відома, заявила вона в п'ятницю, 5 лютого, під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка проходила в режимі онлайн. За її словами, рішення видворити німецького, шведського та польського дипломатів є ще одним аспектом нинішньої ситуації в Росії, "далекої від верховенства закону".



У свою чергу міністр закордонних справ РФ Хайко Мас також вказав, що рішення Москви "жодним чином не виправдане". Крім того, воно завдає подальшої шкоди відносинам з Європою і не залишиться без відповіді, якщо не буде переглянуте, підкреслив він.



МЗС Польщі повідомив, що викликав російського посла в зв'язку з видворенням співробітника польського консульства в Санкт-Петербурзі. Польська сторона очікує, що російська влада скасує це помилкове рішення", - йдеться в заяві відомства. Крім того, у Варшаві не виключили можливості відповідних заходів.

Реакції зі Стокгольма і ЄС

У свою чергу Швеція заявила, що "категорично відкидає претензії російської сторони про те, що дипломат брав участь в протестах в Росії".

"Міністерство закордонних справ вважає це абсолютно необгрунтованим, і ми заявили про це Росії", - заявила прессекретарка шведського відомства Лінн Дювхаммар.

Швеція "засудила дії Росії, і ми залишаємо за собою право прийняти таку ж відповідь", додала вона.



Тим часом верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, який знаходиться з візитом в Москві, "різко засудив" рішення Москви вислати трьох європейських дипломатів. Він спростував твердження МЗС РФ про те, що дії співробітників посольств перебували в суперечності з їхнім статусом дипломатів іноземних держав. Боррель закликає російську владу переглянути рішення, заявив його представник.