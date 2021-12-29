РФ висилає групу американських дипломатів

17:24 21 квітень Київ, Україна

Заступник посла США Барт Горман був повідомлений про те, що згідно з прийнятим рішенням урядом РФ, 10 співробітників посольства США в Москві оголошені персонами нон грата.

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ в середу, 21 квітня.

"Зазначеним особам наказано покинути територію нашої країни до кінця дня 21 травня. Цей захід є дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського посольства у Вашингтоні і Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених persona non grata", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом РФ зробить подальші кроки в рамках відповіді на санкції США.