Рф висилає дев'ятьох фінських дипломатів. В чому причина

14:50 06 липня Київ, Україна

Росія висилає із країни дев'ятьох фінських дипломатів. Також росія відкликає з 1 жовтня свою згоду на діяльність генерального представництва Фінляндії в Санкт-Петербурзі.



Про це повідомляє МЗС росії на своєму сайті в четвер, 6 липня.



Як наголошується в повідомленні, 6 липня в МЗС росії було викликано посла Фінляндії в рф Антті Хелантеря.



"Послу було повідомлено, що у зв'язку з висилкою у червні цього року з Фінляндії дев'ятьох представників російських закордонних установ у цій країні, "persona non grata" оголосили дев'ять співробітників посольства Фінляндії у російській федерації та фінського генконсульства у Санкт-Петербурзі”, - йдеться у повідомленні.



Заявлено також, що серед заходів у відповідь "на конфронтаційні дії фінської влади" російською стороною прийнято рішення про відкликання з 1 жовтня своєї згоди на діяльність генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.



Фінській стороні вручено відповідні дипломатичні ноти МЗС росії.



На початку червня Офіс фінського президента повідомив, що Фінляндія має намір вислати дев'ятьох російських дипломатів, які працюють у посольстві в Гельсінкі — за підозрою в роботі на російську розвідку.



"Їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини", - пояснила тоді влада Фінляндії.



Відповідне рішення було ухвалено на зустрічі президента Фінляндії з міністерським комітетом із зовнішньої та безпекової політики.