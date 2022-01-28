РФ виходить з договору щодо відкритого неба

Глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд Державної Думи РФ законопроєкт про вихід Росії з договору щодо відкритого неба.
Як повідомляється на сайті Держдуми РФ, розглянути його планують у вівторок, 11 травня.
Як повідомляється на сайті Держдуми РФ, розглянути його планують у вівторок, 11 травня.
Він зазначив, що рішення Росії вийти з договору щодо відкритого неба пов'язано з тим, що в листопаді минулого року з нього вийшли США.
Володін додав, що Держдума РФ не може "піддавати ризику національну безпеку країни", тому законопроєкт ДВН розглянуть "в пріоритетному порядку".
Володін додав, що Держдума РФ не може "піддавати ризику національну безпеку країни", тому законопроєкт ДВН розглянуть "в пріоритетному порядку".
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