РФ виходить з договору щодо відкритого неба

11:02 11 травень Київ, Україна

Глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд Державної Думи РФ законопроєкт про вихід Росії з договору щодо відкритого неба.



Як повідомляється на сайті Держдуми РФ, розглянути його планують у вівторок, 11 травня.

"Ця угода працює майже 30 років. Вона дає право учасникам договору (а це 34 з 57 країн ОБСЄ) здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю, при цьому, не обмежуючи і не забороняючи будь-яких категорій озброєнь", - сказав голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Він зазначив, що рішення Росії вийти з договору щодо відкритого неба пов'язано з тим, що в листопаді минулого року з нього вийшли США.



Володін додав, що Держдума РФ не може "піддавати ризику національну безпеку країни", тому законопроєкт ДВН розглянуть "в пріоритетному порядку".