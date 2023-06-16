Росія увійшла до десятки країн, що мають найвищий рівень сучасного рабства

11:10 30 травня Київ, Україна

Росія посідає восьме місце серед країн із високим рівнем сучасного рабства. Топ-3 країн із найвищим рівнем сучасного рабства є Північна Корея, Еритрея та Мавританія відповідно.

Такі дані наводить Глобальний індекс рабства 2023 року, складений правозахисною організацією Walk Free.

За даними дослідників, у рабстві зараз живуть 49,6 млн людей у світі. Дві третини з них зосереджені лише у десяти країнах. При цьому дослідники провели моніторинг ситуації у 160 державах.

Згідно зі звітом, найвищу поширеність сучасного рабства мають Північна Корея – 104,6 на 1000 населення, Еритрея (90,3) та Мавританія (32). Ця країна лише у 1981 році оголосила спадкове рабство незаконним і стала останньою країною у світі, яка скасувала це явище. Показник росії - 13 на 1000 населення, такий же має Афганістан.



До десятки країн із високим індексом сучасного рабства увійшли Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт, де трудові права трудящих-мігрантів обмежені системою спонсорства "кафала"*.

Також у топ-10 – Туреччина, Таджикистан, росія та Афганістан.



Погіршення ситуації відбувається на тлі посилення збройних конфліктів, деградації довкілля та наслідків пандемії коронавірусу, йдеться у дослідженні.

Згідно з визначенням сучасного рабства дослідниками Walk Free, це примусова праця, примусові та дитячі шлюби, боргова кабала, примусова сексуальна експлуатація в комерційних цілях, торгівля людьми, продаж та експлуатація дітей. Сюди ж входить примусова праця, нав'язана державою, яка приймає різні форми, включаючи зловживання військовим обов'язком, обов'язкову тюремну працю або як расову, соціальну, національну та релігійну дискримінацію.

Кафала* - система кафала чи спонсорство дає приватним громадянам та компаніям в Йорданії, Лівані та більшості арабських країн Перської затоки майже повний контроль над зайнятістю та імміграційним статусом робітників-мігрантів. Система виникла через зростання попиту в економіках країн Перської затоки на дешеву робочу силу та розпач багатьох мігрантів у пошуках роботи та можливості відправити гроші додому своїм сім'ям.