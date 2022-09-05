РФ внесла до чорного списку акторів Шона Пенна та Бена Стіллера

16:22 05 вересня Київ, Україна





Російське мзс ввело персональні санкції щодо 25 громадян США як відповідь на санкції Вашингтона. Під санкції потрапили актори Шон Пенн і Бен Стіллер, які підтримали Україну.

Заява про це опублікована на сайті дипломатичного відомства.



Під санкції потрапили міністр торгівлі Джина Раймондо, її заступники Джеремі Петлер, Теа Кендлер, Дон Грейвс та Метью Аксельрод, а також сенатори Демократичної та Республіканської партії від різних штатів.



Крім високопосадовців та бізнесменів, у чорному списку МЗС опинилися і голлівудські актори Шон Пенн та Бен Стіллер, які підтримували Україну після вторгнення росії.



Раніше Шон Пенн, який знімав в Україні документальний фільм, залишив країну через безпеку. Пізніше він заявив, що не залишав би Україну на початку війни, якби в його руках була гвинтівка:

«Я маю намір повернутися в Україну. Але я не ідіот, я не впевнений, що можу щось запропонувати. Я не марную час на повідомлення президенту або його співробітникам, поки вони в облозі», - сказав Шон Пенн.

На початку квітня Пенн звернувся до мільярдерів усього світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які перевершують за технічними характеристиками російську військову авіацію. У березні актор знову підтримав Україну: він звернувся до Американської академії кінематографічних мистецтв та наук із вимогою дати можливість Зеленському виступити на церемонії вручення кінопремії «Оскар». Якщо академіки відмовляться, актор обіцяв бойкотувати церемонію і публічно розплавити свою статуетку, яку він отримав у 2008 році за виконання головної ролі у фільмі «Харві Мілк».



Бен Стіллер під час візиту до України зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та назвав його героєм. Перед цим актор допомагав українським біженцям у Польщі як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Скоро москві нічого не залишиться, окрім як вводити санкції проти всіх, у кого IQ вище 80.