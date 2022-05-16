РФ у 400 тисяч разів занизила масштаб розливу нафти в Чорному морі

07:30 12 серпня Київ, Україна

Російська приказка говорить: ліс рубають - тріски летять. А значить, коли Росія робить гроші на своїй нафті, екологія та інша «лірика» йдуть на задній план. Але приховати що-небудь в наш час стає все важче. Стали відомі масштаби розливу нафти в Чорному морі. Пляма нафти виявилася в 400 тисяч разів більше, ніж вважалося раніше. Як показав супутниковий знімок, вона покрила 80 квадратних кілометрів, а не 200 квадратних метрів як стверджувала пресслужба Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Нафтова пляма 8 серпня була витягнута від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів", - йдеться в повідомленні на сайті Інституту космічних досліджень РАН.

Це показав радіолокаційний знімок з супутника Sentinel-1 від 8 серпня.

Розлив стався увечері 7 серпня під час закачування нафти на грецький танкер Minerva Symphony з виносного навантажувального пристрою ВПУ-1 Каспійського трубопровідного консорціуму, в якому заявляли, що викид склав "близько 12 кубометрів" на площі 200 квадратних метрів.

Раніше розлив нафти стався біля берегів Туапсинського району Росії в акваторії Чорного моря.