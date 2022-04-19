РФ, Узбекистан і Таджикистан з 5 по 10 серпня проведуть навчання поблизу таджицько-афганського кордону

20:58 20 липня Київ, Україна

Російські танки, які знаходяться в Таджикистані , перебазувалися ближче до Афганістану. Нібито для проведення в серпні спільних навчань, в яких ще візьме участь і Узбекистан.

Про це 20 липня повідомила пресслужба Міноборони РФ.

"Екіпажі танків Т-72 відпрацювали подолання умовно заражених ділянок місцевості, відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп і ударів авіації противника. Після прибуття на полігон екіпажі приступили до інженерного обладнання позицій і укриттів для бойових машин", - відзначили в міністерстві.

Російські військовослужбовці на кордоні розгортають пункти управління, проводять інженерне обладнання вогневих позицій і маскування техніки.



У Міноборони РФ повідомили, що Росія, Узбекистан і Таджикистан з 5 по 10 серпня проведуть спільні навчання на полігоні Харб-Майдон.



У коментарі ТАСС представники Центрального військового округу РФ уточнили, що на кордон з Афганістаном перекинуто близько 50 одиниць військової техніки. Скільки військових візьмуть участь у навчаннях, не повідомляється.