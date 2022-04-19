РФ, Узбекистан і Таджикистан з 5 по 10 серпня проведуть навчання поблизу таджицько-афганського кордону

Російські танки, які знаходяться в Таджикистані, перебазувалися ближче до Афганістану. Нібито для проведення в серпні спільних навчань, в яких ще візьме участь і Узбекистан.
Про це 20 липня повідомила пресслужба Міноборони РФ.
Російські військовослужбовці на кордоні розгортають пункти управління, проводять інженерне обладнання вогневих позицій і маскування техніки.
У Міноборони РФ повідомили, що Росія, Узбекистан і Таджикистан з 5 по 10 серпня проведуть спільні навчання на полігоні Харб-Майдон.
У коментарі ТАСС представники Центрального військового округу РФ уточнили, що на кордон з Афганістаном перекинуто близько 50 одиниць військової техніки. Скільки військових візьмуть участь у навчаннях, не повідомляється.
У Міноборони РФ повідомили, що Росія, Узбекистан і Таджикистан з 5 по 10 серпня проведуть спільні навчання на полігоні Харб-Майдон.
У коментарі ТАСС представники Центрального військового округу РФ уточнили, що на кордон з Афганістаном перекинуто близько 50 одиниць військової техніки. Скільки військових візьмуть участь у навчаннях, не повідомляється.
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