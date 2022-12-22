Росія посилює свої військові бази у регіонах Крайньої Півночі поблизу Арктики - CNN

11:01 22 грудня Київ, Україна

Росія продовжує розвивати свої військові бази в регіонах Крайньої Півночі поблизу Арктики, тим самим збільшуючи свою присутність у цьому регіоні. Таких висновків журналісти дійшли після вивчення супутникових знімків, які видання отримало від компанії Maxar Technologies, у середу, повідомляє CNN.

На представлених фото показано цілу низку російських радіолокаційних баз та злітно-посадкових смуг, які були вдосконалені за останній рік.

"Арктичний регіон давно є ключовим для нафтогазового сектора росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі розташовується значна частина сучасної ядерної зброї та підводних човнів", - йдеться у матеріалі.

Видання підкреслює, що Арктика важлива для росії ще й тому, що льодовики, що тануть, відкривають нові морські шляхи з південно-східної Азії до Європи.

Як зазначається, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкоротший шлях з росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Він також зазначив, що країни блоку все більше хвилюють потенційні диверсії проти нафтової та газової інфраструктури Норвегії, оскільки норвезький природний газ становить понад 20% постачань до Європи.

"Після диверсії в Балтійському морі ми подвоїли нашу присутність з кораблями, підводними човнами, морськими патрульними літаками в Балтійському та Північному морях, частково для моніторингу, для кращої ситуаційної поінформованості, але також для того, щоб послати меседж росії про стримування і готовність захистити цю критичну інфраструктуру", – резюмував Столтенберг.

Раніше у кремлі заявили, що Арктика лежить в основі економічної, господарської діяльності росії.