РФ спростила процедуру отримання громадянства

16:46 24 липень Київ, Україна

Підписано новий закон передбачає спрощення процедури для отримання російського громадянства іноземними особами, згідно з ним, не потрібно відмовлятися від наявного громадянства, а так само значно скорочуються терміни перебування на території РФ для його отримання.

Народились в СРСР і його колишніх республіках, але не отримали їх громадянства, звільняються від вимоги про обов'язкове трирічному проживанні в Росії до подачі заяви, а також від підтвердження джерела доходу.



Це також стосується іноземців, які три роки перебувають у шлюбі з росіянином і живуть в Росії або мають хоча б одного з батьків, що має російське громадянство і проживає на території країни.



Подача заяви для отримання російського громадянства також буде спрощена для громадян Молдови, України, Білорусії і Казахстану. Тепер вони зможуть подати його без дотримання терміну проживання в Росії за наявності дійсного дозволу на проживання.



Уряд вніс даний законопроект до Держдуми на початку квітня. До вступу закону в силу громадяни іноземних держав, які претендували на отримання російського паспорта, повинні були подавати заяву про відмову від наявного громадянства.



При цьому відмова не був потрібний, якщо це передбачено міжнародним договором Росії або було неможливо через незалежні від здобувача обставинам.