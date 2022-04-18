РФ погрожує Google штрафом від півтора до п'яти мільйонів рублів

05:30 24 листопада Київ, Україна

Уряд РФ звинувачує Google в невиконанні своїх обов'язків оператора пошукової мережі, за це компанії загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів.



У Роскомнагляді повідомили, що раніше в пошуковій видачі Google виявили сайти, заблоковані в РФ, в тому числі з екстремістським, порнографічним і суїцидальним контентом. За оцінкою відомства, в середньому Google не видаляє з пошукової видачі до 30% забороненого контенту.



Справу порушили за статтею про повторне невиконання обов'язків оператором пошукової системи. Google загрожує штраф від півтора до п'яти мільйонів рублів.



За законами РФ, пошуковики зобов'язані видаляти зі своєї пошукової видачі сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони повинні під’єднатися до реєстру заборонених сайтів. У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову під’єднатися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів - за те, що, за даними Роскомнагляду, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.