РФ вимагає звільнити бойовиків ПВК "Вагнер"

19:26 03 серпень Київ, Україна

У Москві вважають, що арешт бойовиків ПВК "Вагнер" виглядає "не по-братськи" з боку Білорусі, саме тому Кремль висунув вимоги про звільнення російських громадян.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії за підсумками зустрічі з послом Білорусі Володимиром Семашко.



Повідомляється, що на зустрічі особливу увагу приділили затримання 33 громадян Росії. Російська сторона заявила, що їх арешт був здійснений нібито під надуманим приводом. Крім того, Москва підкреслює, що не збирається втручатися у внутрішні справи Мінська.

«Наполягаємо на об'єктивному розслідуванні білоруськими партнерами в тісній взаємодії з російськими колегами всіх обставин події та якнайшвидше звільнення затриманих російських громадян», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії «Вагнер». У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибутку для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.