РФ вимагає звільнити бойовиків ПВК "Вагнер"

У Москві вважають, що арешт бойовиків ПВК "Вагнер" виглядає "не по-братськи" з боку Білорусі, саме тому Кремль висунув вимоги про звільнення російських громадян.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії за підсумками зустрічі з послом Білорусі Володимиром Семашко.
Повідомляється, що на зустрічі особливу увагу приділили затримання 33 громадян Росії. Російська сторона заявила, що їх арешт був здійснений нібито під надуманим приводом. Крім того, Москва підкреслює, що не збирається втручатися у внутрішні справи Мінська.
Повідомляється, що на зустрічі особливу увагу приділили затримання 33 громадян Росії. Російська сторона заявила, що їх арешт був здійснений нібито під надуманим приводом. Крім того, Москва підкреслює, що не збирається втручатися у внутрішні справи Мінська.
Нагадаємо, 29 липня в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії «Вагнер». У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибутку для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.
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