РФ зіткнулася з технологічною кризою через санкції Заходу

14:47 03 червня Київ, Україна

Санкції Заходу привели російські компанії до технологічної кризи.

Про це пише Financial Times.



Газета нагадує, що більшість найбільших світових виробників мікросхем, включаючи Intel, Samsung, TSMC і Qualcomm, повністю зупинили бізнес у росії після того, як США, Великобританія та Європа ввели експортний контроль на товари з використанням мікросхем, виготовлених або розроблених у США чи Європі.

"Це призвело до дефіциту більших, бюджетних мікросхем, що використовуються у виробництві автомобілів, побутової техніки та військової техніки. Постачання більш досконалих напівпровідників, які використовуються в передовій побутовій електроніці та ІТ-обладнанні, також різко скоротилися. І здатність країни імпортувати іноземні технології та обладнання, що містить ці чіпи, включаючи смартфони, мережеве обладнання та сервери даних, була різко обмежена", - зазначає видання.

"Всі маршрути постачання від серверів до комп'ютерів в iPhone - все - зникло", - сказав один із керівників західних виробників чіпів.



Оскільки росія не може експортувати більшу частину своєї сировини, імпортувати критично важливі товари або отримати доступ до світових фінансових ринків, економісти очікують, що ВВП росії цього року скоротиться на 15 відсотків.



Експортний контроль над технологіями "подвійного використання", які можуть мати як цивільне, так і військове застосування – наприклад, мікрочіпи, напівпровідники та сервери – ймовірно, один з найбільш серйозних та довготривалих наслідків для економіки росії, наголошує FT.



Найбільші телекомунікаційні групи країни не матимуть доступу до обладнання 5G, а компанії, що постачають хмарні послуги, наприклад, "Яндекс" і "Сбербанк", будуть мати проблеми з розширенням дата-центрів.



У той час як у росії є кілька вітчизняних компаній з виробництва мікросхем, а саме АТ "Мікрон", MCST та Baikal Electronics, російські групи покладалися на імпорт значної кількості готових напівпровідників від іноземних виробників, таких як SMIC у Китаї, Intel у США та Infineon в Німеччині. MCST та Baikal в основному покладалися на заводи на Тайвані та Європі та їхні чіпи власної розробки.



Зазначається, що MCST розглядає варіант перенесення виробництва власної продукції на російські заводи, що належать "Мікрону".



Але минулого року Сбербанк заявив, що чіпи "Ельбрус", розроблені MCST, "катастрофічно" провалили всі перевірки. Зокрема, пам'ять, обробка інформації та робота інтернет-зв'язку в "імпортозаміщених" мікросхемах значно гірша, ніж у чіпах від Intel.



Росія історично могла покладатися на несанкціоновані ланцюги поставок "сірого ринку" задля забезпечення певним технологічним і військовим устаткуванням, купуючи західну продукцію у торгових посередників у Азії та Африці через брокерів.



Проте світовий дефіцит мікросхем та критично важливого комп'ютерного обладнання означає, що ці канали пересохли.

"Деякі компанії організували постачання з Казахстану", - сказав керівник Інституту інтернет-досліджень у москві Карен Казарян.

"Деякі китайські компанії другого рівня готові до постачання. На російських складах є запас комплектувальних, але це не той обсяг, який їм потрібен, він не стабільний, і ціни зросли щонайменше вдвічі", - каже експерт.



Виконавчий директор одного з виробників чіпів заявив, що "якщо говорити про споживчу електроніку, телефони, комп'ютери і сервери, то в більшості випадків виробники за межами росії не поставляють такі товари в рф, навіть якщо мікросхеми в цих продуктах належать Китаю".



Він додає, що, незважаючи на небажання Сі Цзіньпіна засуджувати війну в Україні, кілька китайських компаній вирішили припинити продаж своїх смартфонів у росію.



Ці компанії побоялися, що бездіяльність вплине на їхні бренди, і їх не переконало навіть, що таку електроніку не включали в санкції, щоб не карати російських споживачів безпосередньо.