Росія створює новий "елітний" авіаційний підрозділ через невдачі регулярних ВПС

14:25 22 травня Київ, Україна

Після невдалих операцій регулярних військово-повітряних сил росії, російське військове керівництво вирішило створити новий "елітний" авіаційний підрозділ.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

"Росія, швидше за все, створить нову "елітну" ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для дій над Україною. Підрозділ, ймовірно, складатиметься як мінімум з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback, а також ескадрильї ударних гелікоптерів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у міністерстві, поєднання таких типів літаків передбачає, що група відіграватиме основну роль у місіях із наземних атак. При цьому, згідно з повідомленнями "російських ЗМІ, що заслуговують на довіру", російське міноборони прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи великі заробітні плати і відкриваючи набір для відставних пілотів.