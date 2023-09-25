Рф змогла уникнути санкцій G7 щодо обмеження цін на експорт нафти

14:36 25 вересня Київ, Україна

Росія змогла уникнути санкцій G7 (Групи Семи) щодо обмеження цін на експорт нафти, пише британська газета The Guardian з посиланням на Financial Times.



За даними видання, обійти обмеження москва змогла завдяки флоту танкерів, які не працюють зі страховкою G7, для транспортування свого нафтового експорту.



Використовуючи цей метод, росії вдалося знайти достатньо танкерів, щоб перевезти три чверті своєї продукції.



Як пише FT, завдяки високим цінам та зменшенню знижки на російську нафту з липня вважається, що цього року російський уряд може заробити 15 мільярдів доларів.