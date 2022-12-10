Росія продовжує загрожувати світові зростаючим ядерним арсеналом - Пентагон

12:44 10 грудня Київ, Україна

Росія розширює та модернізує свій ядерний арсенал. Про це у п'ятницю, 9 грудня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters.

"Росія останнім часом модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - заявив Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічного командування США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

За його словами, поки що Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України.

"Весь світ бачить, що путін займається безвідповідальним брязканням ядерною зброєю", - зазначив він.

Напередодні путін заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Раніше він заявив, що ризик атомної війни зростає, і назвав арсенал Росії "стримуючим фактором" у конфліктах.