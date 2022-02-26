РФ продовжує полювання на так званих "українських екстремістів"

Росію просто захлиснула хвиля екстремізму. У пориві виконати і перевиконати план щодо затримань і розкриття роздутий штат спецорганів знаходить все нові вогнища ворогів держави: то Свідки Єгови не ту Біблію читають, то проукраїнська молодь готує підрив підвалин.
Як пише ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ, у російському місті Саратов ФСБ затримала 14 осіб - учасників "українського молодіжного радикального угруповання МКУ". Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
У підозрюваних вилучили пропагандистські матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з "ідеологом групи з України" про підготовку насильницьких акцій.
У ФСБ додали, що "своєю метою прихильники ультраправих поглядів ставили підготовку і вчинення... протиправних дій з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі".
Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до 10 років.
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