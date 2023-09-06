Рф, ймовірно, скасувала навчання "Захід-23". У британській розвідці назвали причини

13:55 28 серпня Київ, Україна

Росія, швидше за все, скасувала навчання "Захід", заплановане на вересень 2023 року. У британській розвідці припускають, що це сталося через брак військ і техніки, а також через побоювання кремля критики за проведення навчань під час війни.



Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Росія, швидше за все, скасує спільні стратегічні навчання "Захід-23", які мали стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що з 2010 року в росії діяв чотирирічний цикл із ротацією навчань "Захід-23" по всій країні. Проте з 2021 року росія принаймні кожні два роки проводила навчання поблизу західних кордонів, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що кремль сприймає як загрозу з боку НАТО. У 2021 році росія провела найбільші військові навчання з радянських часів.



Недостатня ефективність російських військових в Україні показала, що "загальні стратегічні навчання" мали обмежену навчальну цінність і здебільшого були для "показухи", зазначили у британській розвідці.