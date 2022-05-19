росія вимагає від «Вікіпедії» видалити англомовні статті про російське вторгнення в Україну і про «рашизм»

роскомнагляд (головний комітет в росії з цензури) вимагає від Вікіпедії видалити статті англійською мовою про вторгнення росії в Україну (2022 russian invasion of Ukraine) та рашизм (Rashism).
Інформація про це міститься у статті Вікіпедії зі списком заборонених у росії сторінок.
На думку роскомнагляду, у статтях містяться "неправдиві повідомлення про акти тероризму", "недостовірна інформація про втрати збройних сил російської федерації та цілі спецоперації".
Видалити ці статті вимагають протягом трьох днів.
Раніше роскомнагляд вже вимагав від проєкту видалити статті російською мовою про військові злочини в Україні. Зокрема, це статті "Битва за Київ (2022)", "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну", "Обстріл лікарні в Маріуполі", "Руйнування Маріупольського театру (2022)" та "Різня в Бучі".
Незважаючи на вимогу росії статті не видалили, тоді Таганський районний суд оштрафував Wikimedia Foundation на п'ять мільйонів рублів.
Інформація про це міститься у статті Вікіпедії зі списком заборонених у росії сторінок.
На думку роскомнагляду, у статтях містяться "неправдиві повідомлення про акти тероризму", "недостовірна інформація про втрати збройних сил російської федерації та цілі спецоперації".
Видалити ці статті вимагають протягом трьох днів.
Раніше роскомнагляд вже вимагав від проєкту видалити статті російською мовою про військові злочини в Україні. Зокрема, це статті "Битва за Київ (2022)", "Військові злочини в період вторгнення росії в Україну", "Обстріл лікарні в Маріуполі", "Руйнування Маріупольського театру (2022)" та "Різня в Бучі".
Незважаючи на вимогу росії статті не видалили, тоді Таганський районний суд оштрафував Wikimedia Foundation на п'ять мільйонів рублів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі