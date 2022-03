РФ втратила 30 млрд доларів ВВП за два тижні війни проти України

13:10 12 березня Київ, Україна

Через два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.



Після міжнародних санкцій економіка Росії, яка вже другий рік була на заваді зростання, за лічені дні відкотилася назад.



За однією з перших оцінок вже завданих збитків, прогнози Bloomberg Economics припускають, що виробництво впало приблизно на 2% - це падіння, що конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році.



Зниження означає, що понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного валового внутрішнього продукту Росії, виходячи з цін минулого року. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% у 2022 році.



Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесію" в 15% до скорочення на 7%, що оцінюється в JPMorgan Chase & Co. і Goldman Sachs Group. Inc.



Базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що в поточному році ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе глибше падіння, якщо закупівлю енергоносіїв із Росії буде припинено.



Наразі прогноз уже вказує на великий економічний спад, хоча базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато серйозніший спад, враховуючи масштаби порушення у російській економіці.



При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються зокрема на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє дати належну оцінку одній із чотирьох складових.. Також враховується курс рубля по відношенню до долара, прибутковість євробондів та ціни на нафту.