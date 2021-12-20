13:40 28 липень Київ, Україна

Терористичне угрупування "Вагнер" в Лівії продовжує отримувати підтримку з боку Росії у вигляді військової техніки і боєприпасів, що дозволяє підтримувати і проводити військові операції на стороні фельдмаршала Халіфа Хафтара і Лівійської національної армії.



Про це заявила Прес-служба Про це заявила Прес-служба Пентагону , з посиланням на американське командування в Африці (AFRICOM)



Незважаючи на весь Хейт в сторону американських збройних сил і її даних, прокремлівські ЗМІ не поспішають спростовувати інформацію про постачання озброєння до Лівії і називати її «русофобської». Навпаки, ми не бачимо реакції на те, що відбувається.

Можливо тут є сенс застосувати приказку «мовчання - знак згоди»?

Нагадаємо, 7 лютого 2018 року американська війська за допомогою Демократичних сил Сирії (ДСС) розгромили наступаючого противника, якими виявилися бійці ПВК Вагнер. За різними даними, з боку терористів тоді загинуло близько 200 осіб.

Також зовсім недавно Національна нафтова корпорація Лівії заявила про присутність ПВК Вагнер на своїх об'єктах і стверджувала, що вони використовуються як військові пости. Жертв вдалося уникнути, але співробітники компанії були змушені кинути свою роботу.

Трохи раніше Місія ООН в Лівії підтвердила дані місцевої влади про знайдені в населеному пункті Тархуна масових поховань цивільного населення (людей похилого віку, жінок і дітей) з явними ознаками поховання живцем, спаленими в контейнерах. Територія перебувала під контролем російських військ і найманців і була пізніше звільнена.

Тривалий час російські посадовці і військове командування заперечувало їх існування. Зараз же ми не бачимо реакції з боку російської влади. Напевно за них відпрацьовують телеграм-канали, так що варто подякувати один з проросійських каналів за фактичне підтвердження даних США про спонсорування тероризму. Чекаємо більше подібних одкровень.





