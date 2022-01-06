РФ перекинула до Казахстану підрозділи ВДВ, які воювали проти України

“Використання найманців з російських ПВК, афілійованих зі спецпідрозділами ЗС РФ та спецслужбами Росії, поки що дозволяє Кремлю уникати прямої відповідальності за військові злочини в інших країнах, приховувати втрати та вирішувати інші делікатні завдання, такі як військова допомога диктаторам, режими яких вимагають допомоги Москви. Тобто всю брудну роботу Кремль вважає за краще робити руками найманців, залишаючи кадровим підрозділам роль "миротворчої вітрини", - зазначають експерти.