РФ перекинула до Казахстану підрозділи ВДВ, які воювали проти України

18:24 06 січень Київ, Україна

Від Росії до контингенту Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), перекинутого до Казахстану, увійшли підрозділи повітряно-десантних військ, які воювали проти України

При цьому з сайту Avia.pro стало відомо, що ще до півночі в бік Казахстану було направлено два військові борти - літак Іл-76 з Пскова (там базується 76-а десантно-штурмова дивізія ВДВ ЗС РФ) і важкий військово-транспортний Ан- 124 з Сіщі (Брянська область). 5 січня надходили повідомлення про фіксацію військово-транспортних літаків, які прибували до Казахстану з РФ. На той момент жодного рішення ОДКБ ще не було і публічно про жодне перекидання сил не повідомлялося. Звучали припущення військових експертів, що цими бортами могли перекидати найманців із російської ПВК «Вагнера», які не лише брали участь у бойових діях проти України, а й воювали на користь Кремля у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах», – пише InformNapalm.
“Використання найманців з російських ПВК, афілійованих зі спецпідрозділами ЗС РФ та спецслужбами Росії, поки що дозволяє Кремлю уникати прямої відповідальності за військові злочини в інших країнах, приховувати втрати та вирішувати інші делікатні завдання, такі як військова допомога диктаторам, режими яких вимагають допомоги Москви. Тобто всю брудну роботу Кремль вважає за краще робити руками найманців, залишаючи кадровим підрозділам роль "миротворчої вітрини", - зазначають експерти.
 