РФ перекинула до Казахстану підрозділи ВДВ, які воювали проти України

Від Росії до контингенту Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), перекинутого до Казахстану, увійшли підрозділи повітряно-десантних військ, які воювали проти України
При цьому з сайту Avia.pro стало відомо, що ще до півночі в бік Казахстану було направлено два військові борти - літак Іл-76 з Пскова (там базується 76-а десантно-штурмова дивізія ВДВ ЗС РФ) і важкий військово-транспортний Ан- 124 з Сіщі (Брянська область). 5 січня надходили повідомлення про фіксацію військово-транспортних літаків, які прибували до Казахстану з РФ. На той момент жодного рішення ОДКБ ще не було і публічно про жодне перекидання сил не повідомлялося. Звучали припущення військових експертів, що цими бортами могли перекидати найманців із російської ПВК «Вагнера», які не лише брали участь у бойових діях проти України, а й воювали на користь Кремля у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах», – пише InformNapalm.
При цьому з сайту Avia.pro стало відомо, що ще до півночі в бік Казахстану було направлено два військові борти - літак Іл-76 з Пскова (там базується 76-а десантно-штурмова дивізія ВДВ ЗС РФ) і важкий військово-транспортний Ан- 124 з Сіщі (Брянська область). 5 січня надходили повідомлення про фіксацію військово-транспортних літаків, які прибували до Казахстану з РФ. На той момент жодного рішення ОДКБ ще не було і публічно про жодне перекидання сил не повідомлялося. Звучали припущення військових експертів, що цими бортами могли перекидати найманців із російської ПВК «Вагнера», які не лише брали участь у бойових діях проти України, а й воювали на користь Кремля у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах», – пише InformNapalm.
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