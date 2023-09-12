Рф скасувала знижки на добрива для Індії - ЗМІ

16:31 12 вересня Київ, Україна

В Індії російські компанії, які торік стали найбільшими постачальниками добрив у країну, перестали пропонувати добрива за зниженими цінами через скорочення світових поставок.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на три галузеві джерела.



Агентство зазначає, що на тлі зростання світових цін серпневе рішення російських компаній запропонувати добрива за ринковими цінами може збільшити витрати Індії на імпорт та вантаж субсидій. Reuters також нагадує, що при цьому Китай намагається скоротити свої закордонні продажі.

"Жодних знижок немає", - сказав високопосадовець з Нью-Делі, який бере участь у переговорах з іноземними постачальниками.

Він додав, що російські компанії пропонують добрива за ринковими цінами.

"Російські компанії пропонували діамонійфосфат (DAP) зі знижками до 80 доларів (за тонну). Однак зараз вони не пропонують знижки навіть на 5 доларів", – сказав інший представник індійської компанії.

У фінансовому році, що завершився 31 березня 2022/23, імпорт індійських добрив з росії зріс на 246%, до рекордних 4,35 млн тонн. Тоді постачальники надавали знижки у світові ринкові ціни на DAP, сечовину та добрива NPK. Такі продажі росії минулого року розмили частку індійського ринку інших експортерів добрив, включаючи Китай, Єгипет, Йорданію та Об'єднані Арабські Емірати.



Тепер поточна ціна на російський DAP для індійських покупців складає приблизно 570 доларів за тонну. Це така сама ціна, яку пропонують інші азійські покупці, повідомив російський представник галузі.