РФ відмовилася виконувати "політизовані" рішення ЄСПЛ

17:06 22 квітень Київ, Україна

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала РФ виконати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і звільнити Олексія Навального до червня.

Про це йдеться в резолюції, прийнятій на засіданні весняної сесії асамблеї в Страсбурзі.



Документ підтримали 105 депутатів, проти проголосували 26. Ще 11 утрималися.

"Асамблея... закликає Росію негайно звільнити Навального за будь-яких обставин до проведення чергового засідання Комітету міністрів Ради Європи на тему дотримання прав людини в червні. До його звільнення закликаємо надати Навальному всю необхідну медичну допомогу, включаючи обстеження і лікування лікарем, якого він вибере, і забезпечити повне дотримання його прав відповідно до Європейської конвенції про права людини і внутрішнього законодавства", - йдеться в тексті резолюції.

Засідання Комітету міністрів Ради Європи заплановане з 7 по 9 червня.



Тим часом стало відомо, як на документ відреагували в Росії.



Глава делегації РФ в ПАРЄ Петро Толстой заявив, що "Росія не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ".



Причому росіяни відмовляються від виконання рішень не тільки по Навальному, але і щодо анексованого Криму.