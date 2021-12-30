РФ обмежила польоти над Кримом і Чорним морем

14:08 20 квітень Київ, Україна

Російська Федерація на 4 дні ввела обмеження на польоти над частиною Кримського півострова і акваторією Чорного моря.
 
Про це йдеться в оповіщенні для пілотів NOTAM.
 
Згідно з оприлюдненими координатами, в зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.
«З 20 до 24 район оголошений тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден», - вказується в документі.