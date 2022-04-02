РФ офіційно визнала смерть свого солдата від променевої хвороби

07:49 02 квітня Київ, Україна

Що знали про атомну радіацію російські солдати, покликані з глухих сіл Росії? Але командування, яке кинуло їх у заражену зону Чорнобиля, напевно, розуміло, що це дорога в один кінець. Втім, російська армія ніколи не замислювалася про чисельні втрати.

Місяць у зоні відчуження не пройшла безслідно. У Чорнобилі зафіксовано першу смерть військовослужбовця-загарбника внаслідок променевої хвороби. Його дані поки що не розголошують.

Ще 26 людей госпіталізовано, 73 – у тяжкому стані. Наразі вони перебувають у Гомельському радіаційному центрі для вимушеного оновлення.

Російські військові, які тримали в окупації Чорнобильську АЕС, а також копали окопи в радіоактивному Рудому лісі, отримали чималу дозу радіації.

За даними, опублікованими Військово-медичною службою РФ, зафіксовано першу смерть військовослужбовця РФ у Чорнобилі від променевої хвороби, – передають ЗМІ.

Видання додає, що для захоплення Чорнобильської атомної електростанції необхідно було залучити не лише військових, а й фізиків-ядерників, які б могли пояснити про небезпеку. Втім, не зважаючи на небезпеку, російська армія поплатилася за своє невігластво.

Поки майже всі окупанти, що засіли в Чорнобилі, поспішно покинули зону відчуження.. 30 березня стало відомо, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини в Гомелі масово привозять російських солдатів.

Через 4 тижні вже десятки російських солдатів постраждали від тяжкої форми променевої хвороби через вплив радіації під час окопування у заражених районах навколо ЧАЕС, зараз їх масово доставляють до гомельського центру радіаційної медицини.

– повідомили у телеграм-каналі "Білоруський Гаюн".

Намір покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич окупанти озвучили 31 березня. Після цього вони двома колонами вирушили у бік українсько-білоруського кордону.