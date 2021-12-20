РФ оголосила про перевірку боєздатності армії

19:36 06 квітень Київ, Україна

Російська армія проведе 4048 навчань різного масштабу протягом квітня, з метою перевірки боєготовності Збройних сил РФ.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на міністра оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відповідно до плану підготовки збройних сил, в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах почалися контрольні перевірки. Війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань. Вимагаю забезпечити високу якість контрольних занять і безпеку при пересуванні військових ешелонів і військової техніки", - сказав Шойгу.

Так, протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.



Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці.



Перевіркам піддаються всі види і роди військ збройних сил.