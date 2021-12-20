РФ оголосила про перевірку боєздатності армії

Російська армія проведе 4048 навчань різного масштабу протягом квітня, з метою перевірки боєготовності Збройних сил РФ.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на міністра оборони РФ Сергій Шойгу.
Так, протягом квітня буде проведено 4048 навчань різного масштабу, в тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.
Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці.
Перевіркам піддаються всі види і роди військ збройних сил.
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