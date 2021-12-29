РФ оголосила двох болгарських дипломатів персонами нон грата

У відповідь на дії Болгарії, Російська Федерація висилає з країни двох болгарських дипломатів, вони повинні покинути територію РФ протягом 3 діб.
Про це повідомляє російський МЗС у вівторок, 20 квітня.
Сьогодні посла Болгарії Кристина запросили в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення персонами нон грата першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Христозова.
Тепер дипломатам наказано покинути територію Росії протягом 72 годин.
Нагадаємо, що раніше Болгарія оголосила персонами нон грата двох дипломатів РФ. Двох співробітників російського посольства в Софії висилають на тлі справи про затримання групи шпигунів.
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