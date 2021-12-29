РФ оголосила двох болгарських дипломатів персонами нон грата

16:02 20 квітень Київ, Україна

У відповідь на дії Болгарії, Російська Федерація висилає з країни двох болгарських дипломатів , вони повинні покинути територію РФ протягом 3 діб.

Про це повідомляє російський МЗС у вівторок, 20 квітня.



Сьогодні посла Болгарії Кристина запросили в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення персонами нон грата першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Христозова.



Тепер дипломатам наказано покинути територію Росії протягом 72 годин.

"Такий захід є відповіддю на ухвалене в березні цього року болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Росії в Софії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Болгарія оголосила персонами нон грата двох дипломатів РФ. Двох співробітників російського посольства в Софії висилають на тлі справи про затримання групи шпигунів.