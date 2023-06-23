Росія звинуватила посла Ізраїлю у "прославленні нацизму". В Єрусалимі відповіли

В Ізраїлі попросили владу росії "не читати їм лекцій" про важливість збереження пам'яті про Голокост або про війну зі спотворенням історії.
Про це в Twitter написав речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят, реагуючи на заяву москви зі звинуваченням посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "прославленні нацизму".
Про це в Twitter написав речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят, реагуючи на заяву москви зі звинуваченням посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "прославленні нацизму".
Вони не змінюються в Israel's policy, які є абсолютно захищені до і реjects glorification of criminals, які зроблені з Nazis в брязкітних творах.— Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 23, 2023
Ніхто не повинен сприймати State of Israel, Israel's Foreign Ministry, або його diplomats про importance of… pic.twitter.com/6T5fo4V4q6
Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський дав інтерв'ю, в якому заявив, що попри історичні розбіжності Єрусалим підтримує Україну і що українці самі мають право визначати, хто їхні герої та чиїми іменами називати вулиці. Він мав на увазі діяльність українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника.
Представниця МЗС росії марія захарова звинуватила ізраїльського дипломата в "підтримці нацистів". Пропагандистка також не втрималася від розповсюдження фейків про Україну.
У своєму коментарі захарова зазначила, що ізраїльський посол, уродженець Ленінграда, що пережив блокаду, говорив "найчистішою російською мовою". Вона звинуватила Бродського у блюзнірстві.
Тепер захаровій не лише вказали на те, що вона не сміє вказувати ізраїльським дипломатам, що говорити, а й нагадали, що вона має відношення до фальсифікації та спотворення історії.
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