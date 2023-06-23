Росія звинуватила посла Ізраїлю у "прославленні нацизму". В Єрусалимі відповіли

18:17 23 червня Київ, Україна

В Ізраїлі попросили владу росії "не читати їм лекцій" про важливість збереження пам'яті про Голокост або про війну зі спотворенням історії.



Про це в Twitter написав речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят, реагуючи на заяву москви зі звинуваченням посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "прославленні нацизму".

"Немає жодних змін у політиці Ізраїлю, який категорично виступає проти і відкидає героїзацію злочинців, які співпрацювали з нацистами у вбивстві євреїв. Жодна сторона не повинна читати лекції Державі Ізраїль, Міністерству закордонних справ Ізраїлю або його дипломатам про важливість збереження пам'яті Голокосту чи війну зі спотворенням історії", - йдеться у повідомленні.

Вони не змінюються в Israel's policy, які є абсолютно захищені до і реjects glorification of criminals, які зроблені з Nazis в брязкітних творах.



Ніхто не повинен сприймати State of Israel, Israel's Foreign Ministry, або його diplomats про importance of… pic.twitter.com/6T5fo4V4q6 — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 23, 2023

Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський дав інтерв'ю, в якому заявив, що попри історичні розбіжності Єрусалим підтримує Україну і що українці самі мають право визначати, хто їхні герої та чиїми іменами називати вулиці. Він мав на увазі діяльність українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника.

"Неправильно було б зумовлювати нашу підтримку України та нашу допомогу Україні тим, що Україна перестане перейменовувати вулиці або перестане називати героями Бандеру чи Мельника. Бо якщо реально дивитися на речі, то цього, звичайно, не станеться", – заявив Бродський.

Представниця МЗС росії марія захарова звинуватила ізраїльського дипломата в "підтримці нацистів". Пропагандистка також не втрималася від розповсюдження фейків про Україну.

У своєму коментарі захарова зазначила, що ізраїльський посол, уродженець Ленінграда, що пережив блокаду, говорив "найчистішою російською мовою". Вона звинуватила Бродського у блюзнірстві.

"Якщо, на думку Михайла Бродського, Київ має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто немає права на таких героїв. Бо це не герої, а виродки пекла, і не ідентичність, а ганьба народу України. Це прославлення нацизму. Та й про те, що з цим нічого не можна зробити. Це взагалі по-блюзнірськи. Так міркували ті, хто спонсорував Гітлера у 1930-ті роки. До речі, переважно англосакси. Якби так міркували радянські солдати, то зараз ніякого Бродського просто не було б, як і пам'яті про Голокост. Як співав Висоцький, "наш комбат, відштовхнувшись ногою від Уралу", змінив хід історії та повернув людству його справжній образ. Щоправда, як виявилося, на якийсь час. Нині ось знову", - додає захарова.

Тепер захаровій не лише вказали на те, що вона не сміє вказувати ізраїльським дипломатам, що говорити, а й нагадали, що вона має відношення до фальсифікації та спотворення історії.