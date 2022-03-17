РФ завдала ударів по мирних районах Сирії

12:48 22 жовтня Київ, Україна

По селищу Аль-Рамі в Ідлібській зоні деескалації були завдані удари російськими збройними силами, в результаті яких поранення отримали п'ять мирних жителів, серед поранених є двоє дітей.

Про це агентству «Анадолу» повідомив глава Управління цивільної оборони Ідліб («Білі каски») Хасан аль-Ахмет.



За його словами, рятувальники продовжують витягувати поранених з-під завалів. Джерела опозиції зазначають, що військові літаки піднялися в повітря з бази Аль-Рамі.



Раніше правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) оголосила, що удари сирійських і російських збройних сил по цивільних об'єктах під час наступу на останній бастіон повстанців на північному заході Сирії можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності. Організація вивчила десятки незаконних ударів з повітря і з землі по цивільних цілях в регіоні навколо міста Ідліб в період з квітня 2019 по березень 2020 року, в результаті яких загинули сотні мирних жителів, а понад 1,4 мільйона були змушені покинути свої будинки.



Також Сирійська правозахисна мережа SNHR випустила доповідь, в якій повідомлялося, що суди, підконтрольні режиму Башара Асада, за останні роки засудили до найвищої міри покарання більше ніж 2 100 супротивників чинної влади, конфіскувавши майно до 4 тис. сирійців. Таким чином, вважає організація, режим Асада намагається залякати всіх жителів Сирії і, зокрема, опозицію, стратами.