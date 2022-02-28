РФ має намір наростити військову присутність на кордоні з Україною

16:37 31 травень Київ, Україна

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ планує до 2021 року сформувати 20 нових військових частин в Західному військовому окрузі.

Шойгу відзначив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які "нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів".

«Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі, що межує з Україною, Білоруссю, країнами Балтії та Фінляндією, буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин», - заявив Шойгу.

За його словами, це буде «синхронізовано з постачанням сучасного озброєння і військової техніки» - в 2021 році планується поставити близько 2 тис. одиниць зброї у війська РФ.



Як повідомлялося, з кінця березня на кордоні з Україною і в окупованому Криму Росія сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. Українська розвідка заявила про загрозу вторгнення російських військ.



Пізніше Москва оголосила про відвід з 23 квітня військ від кордону з Україною під приводом «успішного завершення навчань», але в той самий час залишає власну військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України і на тимчасово окупованих територіях.