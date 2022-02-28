РФ має намір наростити військову присутність на кордоні з Україною

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ планує до 2021 року сформувати 20 нових військових частин в Західному військовому окрузі.
Шойгу відзначив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які "нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів".
За його словами, це буде «синхронізовано з постачанням сучасного озброєння і військової техніки» - в 2021 році планується поставити близько 2 тис. одиниць зброї у війська РФ.
Як повідомлялося, з кінця березня на кордоні з Україною і в окупованому Криму Росія сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. Українська розвідка заявила про загрозу вторгнення російських військ.
Пізніше Москва оголосила про відвід з 23 квітня військ від кордону з Україною під приводом «успішного завершення навчань», але в той самий час залишає власну військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України і на тимчасово окупованих територіях.
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