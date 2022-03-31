РФ почала встановлювати дипломатичні відносини з "Талібаном"

Перший дипломат нового уряду Афганістану, очолюваного терористичним рухом "Талібан", прибув до москви "минулого місяця" і отримав акредитацію в мзс рф, заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.
На його думку, новій афганській адміністрації «загалом вдається справлятися з утриманням держави на плаву», навіть незважаючи на «нестачу управлінського досвіду, фінансово-економічні обмеження, політико-дипломатичний тиск із боку США та їхніх союзників».
Лавров закликав міжнародне співтовариство активніше співпрацювати з новим урядом Афганістану. Міністр вважає, що основною перешкодою для офіційного визнання уряду «Талібану» залишається його недостатня репрезентативність. «Маю на увазі відсутність в органах влади тих осіб, які представляли б інтереси не лише різних етнічних груп країни, національних та конфесійних меншин, а й політичних сил», - пояснив він.
Терористичний рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року на тлі виведення військ США та НАТО із країни.
Наприкінці 2021 року глава мзс рф називав питання про визнання уряду талібів передчасним.
На його думку, новій афганській адміністрації «загалом вдається справлятися з утриманням держави на плаву», навіть незважаючи на «нестачу управлінського досвіду, фінансово-економічні обмеження, політико-дипломатичний тиск із боку США та їхніх союзників».
Лавров закликав міжнародне співтовариство активніше співпрацювати з новим урядом Афганістану. Міністр вважає, що основною перешкодою для офіційного визнання уряду «Талібану» залишається його недостатня репрезентативність. «Маю на увазі відсутність в органах влади тих осіб, які представляли б інтереси не лише різних етнічних груп країни, національних та конфесійних меншин, а й політичних сил», - пояснив він.
Терористичний рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року на тлі виведення військ США та НАТО із країни.
Наприкінці 2021 року глава мзс рф називав питання про визнання уряду талібів передчасним.
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