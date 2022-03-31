РФ почала встановлювати дипломатичні відносини з "Талібаном"

14:28 31 березня Київ, Україна

Перший дипломат нового уряду Афганістану, очолюваного терористичним рухом "Талібан", прибув до москви "минулого місяця" і отримав акредитацію в мзс рф, заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.



На його думку, новій афганській адміністрації «загалом вдається справлятися з утриманням держави на плаву», навіть незважаючи на «нестачу управлінського досвіду, фінансово-економічні обмеження, політико-дипломатичний тиск із боку США та їхніх союзників».



Лавров закликав міжнародне співтовариство активніше співпрацювати з новим урядом Афганістану. Міністр вважає, що основною перешкодою для офіційного визнання уряду «Талібану» залишається його недостатня репрезентативність. «Маю на увазі відсутність в органах влади тих осіб, які представляли б інтереси не лише різних етнічних груп країни, національних та конфесійних меншин, а й політичних сил», - пояснив він.



Терористичний рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року на тлі виведення військ США та НАТО із країни.



Наприкінці 2021 року глава мзс рф називав питання про визнання уряду талібів передчасним.