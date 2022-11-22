РФ може почати використовувати самостійно виготовлені іранські "Шахеди" вже наступного року - CNN

08:01 22 листопада Київ, Україна

Росія може почати використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, виготовлені на власній території, вже в 2023 році.



Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, Іран починає передавати росії креслення та компоненти, необхідні для виготовлення безпілотників після того, як на початку цього місяця сторони уклали відповідну початкову угоду.



"Мета полягає в тому, щоб росія виробила тисячі нових бойових безпілотників з використанням іранських компонентів і креслень. За словами джерела, якщо дві країни рухатимуться вперед повним ходом у реалізації свого плану, очікується, що виробництво може початися за кілька місяців, і цілком можливо, що росія зможе використати безпілотники на полі бою в Україні наступного року", - йдеться у повідомленні.



Такий крок зміцнить партнерство між Тегераном та москвою та, ймовірно, викличе значний гнів з боку України та її західних союзників, включаючи США, зазначають журналісти.



Видання пояснює, що Тегеран і москва домовилися про цей крок після того, як CNN та інші ЗМІ повідомили, що до кінця року Іран готується відправити до росії більше зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники.



"Джерело, знайоме з оцінкою, сказало, що ці повідомлення викликали стурбованість в Ірані, що, мабуть, спонукало режим переглянути свій підхід до плану виробництва безпілотників у росії, а не їхньої прямої передачі Іраном", - зазначає CNN.



За словами співрозмовника, процес виробництва ударних безпілотників не складний порівняно з виробництвом іншої зброї.



Член іранського представництва при ООН у коментарі виданню прямо не спростував припущення про те, що Іран допоможе росії виробляти безпілотники, але заявив, що країна дотримується принципів "суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності". Він також запевнив, що Іран та росія "підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю" протягом багатьох років ще до вторгнення росії в Україну.