РФ можуть включити до списку країн із проблемами забезпечення авіабезпеки

15:59 23 червня Київ, Україна

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вважає, що в росії є серйозна і невирішена проблема в галузі безпеки польотів.

Претензії пов'язані з фактичною реєстрацією літаків російських авіакомпаній одночасно в 2-х реєстрах - на Бермудах, і в росії.



Росавіація стверджує, що на 15 червня, до російського реєстру з початку року було переведено понад 600 літаків, переважно виробництва Airbus та Boeing. Але при цьому майже всі вони, як і раніше, зареєстровані на Бермудах. Проблема в тому, що подвійна реєстрація порушує Чиказьку конвенцію. Подвійна реєстрація спричиняє проблеми, пов'язані з міжнародним визнанням ліцензії радіостанції літака та сертифіката його льотної придатності.



У ICAO сказали, що якщо проблему не буде вирішено до 14 вересня, рф внесуть до списку країн, де офіційно декларовані проблеми із забезпеченням безпеки польотів. У цьому списку є такі країни, як Еритрея та Бутан.