РФ використовує Крим для посилення свого впливу

Весь світ став свідком агресивної поведінки РФ, в тому числі її військ в Грузії, незаконної анексії Криму і триваючих порушень суверенітету і територіальної цілісності України.
РФ використовує окупований Крим для поширення військового впливу не тільки в Чорному морі, але й в Середземномор'ї і Північній Африці, а її агресивні дії - головний виклик для НАТО в Чорноморському регіоні, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі Атлантичного клубу Болгарії.
Він нагадав, що минулого тижня представники Болгарії поінформували Атлантичну раду про незаконні дії Росії в цій країні.
Джоане наголосив, що Альянс буде посилювати єдність в питаннях загальної безпеки та збереження світового правопорядку, зміцнювати зв'язки між Європою і Північною Америкою. Ці питання, а також реалізація програмного документа НАТО 2030, будуть обговорюватися під час зустрічі глав держав і урядів в Брюсселі 14 червня.
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