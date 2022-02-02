РФ використовує Крим для посилення свого впливу

21:01 14 травень Київ, Україна

Весь світ став свідком агресивної поведінки РФ, в тому числі її військ в Грузії, незаконної анексії Криму і триваючих порушень суверенітету і територіальної цілісності України.

РФ використовує окупований Крим для поширення військового впливу не тільки в Чорному морі, але й в Середземномор'ї і Північній Африці, а її агресивні дії - головний виклик для НАТО в Чорноморському регіоні, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі Атлантичного клубу Болгарії.

«Якщо говорити про Чорне море і весь наш регіон, ключовим викликом для НАТО тут є, безумовно, дії Росії. Протягом тривалого часу ми бачили тенденцію агресивної поведінки з боку Росії. РФ зараз використовує Крим для поширення впливу в Чорному морі і далеко за його межами, в напрямку Середземномор'я та Північної Африки. Ми повинні зберігати пильність, особливо на тлі недавнього істотного військового нарощування в цьому регіоні», - підкреслив заступник генсека НАТО.

Він нагадав, що минулого тижня представники Болгарії поінформували Атлантичну раду про незаконні дії Росії в цій країні.



Джоане наголосив, що Альянс буде посилювати єдність в питаннях загальної безпеки та збереження світового правопорядку, зміцнювати зв'язки між Європою і Північною Америкою. Ці питання, а також реалізація програмного документа НАТО 2030, будуть обговорюватися під час зустрічі глав держав і урядів в Брюсселі 14 червня.