РФ і США обмінялися даними про ядерні арсенали

20:48 06 квітень Київ, Україна





Москва і Вашингтон обмінялися даними про кількість ракет і ядерних боєголовок в своїх арсеналах, повідомив Держдеп США

Згідно з доповіддю Держдепартаменту США, за пів року Росія збільшила кількість ядерної зброї на дев'ять боєголовок. Американська сторона, у свою чергу, скоротила на 100. Згідно з даними, представленими в Держдепі, на 1 березня 2021 року російська сторона розгорнула 517 міжконтинентальних балістичних ракет, а також балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках. У США цей показник становить 651 ракету.



Також повідомляється, що на російських носіях розташовувалося 1456 боєголовок, в той час, як у США - 1357. Також Збройні сили Росії мають 767 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок. У США їх 800.



Нагадаємо, що подібний обмін відбувається між ядерними державами двічі на рік. Останній раз зустріч з цього питання проходила 1 вересня 2020 року. Тоді на рахунку Росії було 510 ракет, 1 447 боєголовок і 764 пускових установки. У США - 675, 1457 і 800 відповідно.



Відзначається, що арсенали обидві країни підтримують на обумовлених рівнях, незважаючи на проблеми з підписанням угоди з боку адміністрації експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа. З приходом до влади Джозефа Байдена Договір був продовжений ще на п'ять років.